Tvplay.it - Inter, infortunio e tegola: l’ufficialità è una mazzata per Inzaghi

Leggi su Tvplay.it

pesante in casaper Simoneguasta i piani. Ecco tutto quello che c’è da sapere.L’è uscita, ancora una volta, molto bene dalla Champions League: ha vinto anche contro il Lipsia, senza subire gol, ed è salita così a 13 punti totali nella classifica generale del nuovo format della competizione. Eppure non sono arrivate solamente buone notizie alla corte diperché a preoccupare ora è un.Simoneè unaper(LaPresse) – Tvplay.itSe da un lato si procede spediti con il recupero di Francesco Acerbi e di Davide Frattesi, arrivano notizie poco rassicuranti per Benjamin Pavard che si è fatto male, riportando un problema muscolare alla gamba sinistra, contro il Lipsia in Champions League.