In Toscana nuova vita a 15mila mq di bosco di abete rosso

Il progetto 'Le città che respirano' di Nespresso con Legambiente e AzzeroCO2 arriva in, ottava regione coinvolta che permette di raggiungere oltre 85.000 metri quadrati di aree verdi rigenerate in Italia. L'intervento di rinaturalizzazione interessa un'area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dal 2017 Patrimonio naturale dell'umanità Unesco. Il progetto, in collaborazione con l'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, coinvolge un'area extra-urbana, gestita dall'ente territoriale, nel Complesso demaniale di Rincine sul territorio del Comune di Londa, nella Città Metropolitana di Firenze. Qui saranno realizzati interventi di restauro forestale e diradamenti, che si concluderanno in primavera, su circa 15.000 metri quadrati didicolpito da disseccamenti e da infezioni di bostrico.