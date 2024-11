Quotidiano.net - Il patriarca sulla tregua in Libano: “Ma la pace è ancora lontana”

Roma, 28 novembre 2024 – “Il Medio Oriente è una regione tormentata da divisioni di ogni tipo, è stato annunciato il cessate il fuoco inma non significa che ci sarà la, laè ben altra cosa, a Gaza le cose sicuramente continueranno, Dio solo sa come.”. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, originario di Cologno al Serio, nella Bergamasca, ma da oltre 30 anni in Terra santa, prima come Custode francescano, poi come arcivescovo della diocesi di Gerusalemme dei Latini, il cuore della comunità cristiana in Israele, è una personalità da sempre apprezzata in un’area dove si cammina praticamente tutti i giorni sulle uova. Fine biblista, conoscitore dell’ebraico, stimato dagli ebrei come dai musulmani, si presenta a Roma per il lancio della prima edizione in arabo della Bibbia cristiana con il volto gioviale di sempre.