Il Napoli di Conte | parola ad Angelo Alessio

Questo, ex calciatore ed ex vice di Antonio, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Di seguito le sue dichiarazioni.Vi sentite ancora?“Certo. Quando si parlava delci siamo sentiti spesso. Sono anche venuto a trovarlo in città. Era la prima sosta di campionato, ne ho approfittato”.E cheha trovato?“Sereno, carico, determinato. Ma già sapeva il lavoro che andava fatto. E infatti.”.E infatti ilva a Torino da primo in classifica.“Se dicessi che non me lo aspettavo mentirei. Innanzitutto perché ilè una squadra forte, poi perché conosco Antonio, quello che può fare e quello che vuole da una squadra”.Un tecnico sergente e motivatore sulla panchina partenopeaCi dica: qual è il segreto di?“Non c’è, o forse sì: idee chiare, preparare al meglio le partite, non lasciarsi andare troppo in festeggiamenti dopo una vittoria.