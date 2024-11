Il Ludogorets ferma la corsa della Lazio complici l’arbitro e la traversa

Leggi su Sportface.it

Larecrimina con arbitro e sfortuna e alla fine deve accontentarsi dello 0-0 in casa contro il, chelasenza freni dei biancocelesti. I ragazzi di Baroni, che arrivavano a questo appuntamento in vetta da soli, non riescono a trovare la quinta vittoria consecutiva in Europa, sarebbe stato il record del club, e vengono imbrigliati dai bulgari, che fin dal primo minuto con molto rispetto capiscono come interpretare la partita. Nel secondo tempo, però, non basta il solo pullman degli ospiti: serve anche un arbitro fin troppo protagonista e labeffarda a quattro minuti dal termine per far rallentare unacomunque sempre molto vicina non solo all’ufficialità di essere una delle ventiquattro che proseguono il loro cammino nella fase a eliminazione diretta, ma anche di staccare il pass diretto per gli ottavi.