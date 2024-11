Ilgiorno.it - Il fondo Pat debutta con i gioielli

Non c’è, come promesso al Comune, il supercondominio di via Paolo Bassi, zona Maciachini, la riserva indiana da 239 alloggi benché una parte sia affidata, in cambio di ristrutturazioni, a una società d’affitti brevi in barba all’"opera moderatrice" del caro-casa dell’ottocentesca Società edificatrice che lo donò con vincolo alla Baggina nel secolo scorso. Ci sono invece idei quartieri alti, abitati anche da vip a canoni ridicoli sempre in cambio di ristrutturazioni, nel primo lotto d’immobili trasferiti venerdì scorso dal Pio Albergo Trivulzio alcon Invimit, dando il via all’operazione concepita dal commissario Francesco Paolo Tronca "per garantire la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio del Trivulzio, senza dismissione" ma "in linea con la missione" della Baggina, ha sottolineato l’ex prefetto (in foto), "generare reddito utile a sviluppare e migliorare i servizi di cura e assistenza".