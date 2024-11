Dilei.it - Granny Style, tutti i capi sempre attuali da rubare dall’armadio della nonna

La maggior fonte d’ispirazione moda da cui attingere per l’autunno/inverno 2024? È più vicina di quanto non si pensi: si trova nell’armadio.Depredare dei pezzi migliori l’armadio di chiunque faccia parte dell’albero genealogico purché non si vestano i propri, di panni, pare essere la via maestra da seguire questo inverno. E, se sono le tendenze moda vigenti a stabilirlo, chi siamo noi per metterlo in discussione? Dopo aver rubato – in alcuni casi definitivamente, ma a fin di bene e a più alti scopi – giacche sartoriali e cravatte al proprio lui per mettere a punto ensemble mannish da manuale, ecco sorgere all’alba del primo freddo una nuova ossessione fashion.: cos’è, qualicercare e come abbinarli secondo la tendenzaBasta una rapida occhiata allo scenario streetwear per adocchiare istantaneamente look dominati da soffici cardigan in lana, rigorosamente adorni di grossi bottoni dorati, morbidi gilet in maglia, pantaloni sartoriali con pinces o di spesso velluto a costine e mocassini e stringate ai piedi.