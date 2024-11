Lettera43.it - Francesca Ghio e la telefonata di Meloni: «Se sono morta a 12 anni è anche colpa di persone come lei»

, la consigliera comunale di Genova che denunciato in aula di essere stata vittima di violenza sessuale all’età di 12, ha raccontato di aver ricevuto unadalla presidente del Consiglio Giorgia. In un lungo post su Instagram, la 31enne ha rivelato che il colloquio è durato venti minuti, precisando di averla utilizzata per esprimere un messaggio diretto alla premier. «Sea 12perdilei, che pur avendo il potere tra le mani, scelgono di guardare da un’altra parte», ha scritto. Nel suo intervento, la consigliera della lista Rossoverde ha sottolineato l’urgenza di un «cambiamento politico concreto», chiedendo «azioni incisive per affrontare il problema delle violenze e della mancanza di educazione alla consapevolezza».