Ilnapolista.it - Fagioli: «Non si guarisce dal gioco d’azzardo, alla Cremonese ho iniziato a fare sul serio»

Leggi su Ilnapolista.it

Nicolòè il protagonista del documentario “Fragili” su Prime Video, che racconta la sua dipendenza dalche lo ha portato successivamente a una squalifica di 7 mesi.: «Non sidalhosul»Il centrocampista della Juventus ha raccontato nel documentario come è iniziata la dipendenza dale a cosa lo ha portato:«Mi dicevo ‘tanto non succede nulla’. Ogni tanto vincevo, ma pagavo le sconfitte di prima. Hoa scommettere a 16 anni con gli amici come passatempo., poi, rimasi fermo per Covid per circa un mese restando tanto tempo in casa e divenne tutto automatico».Sulle lacrime in panchina a Reggio Emilia dopo la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo:«Ero sotto di molti soldi, non sapevo come recuperarli.