Ilfattoquotidiano.it - “Errore sul conto da 600 euro, quando l’ho detto alla cameriera mi ha fatto il dito medio e mi ha minacciata”: lo sfogo di una cliente su TikTok

Insultate e minacciate per avernotare che suldel ristorante c’erano 40 dollari in più. È successo a una ragazza di nome Reyna Crystal Portillo che ha raccontato sula disavventura che l’ha vista protagonista insieme a un gruppo di amici.La vicenda ha avuto luogo in un locale di Detroit, e sui social Reyna, mostrando un video delle cameriere che facevano il, ha scritto: “Sugar Factory questo è il tipo di servizio che offrite? Abbiamo pagato 595 dollari per essere insultati verbalmente, minacciati e seguiti fuori dal ristorante!” .Lo scorso 16 novembre, come riporta anche DailyDot, la ragazza e i suoi amici hannoesperienza di un servizio clienti del tutto insoddisfacente. “Siamo stati letteralmente seguiti fuori da queste due cameriere qui”, ha spiegato la giovane.