Dragon Quest 3 HD-2D Remake e Nintendo Switch guidano le classifiche giapponesi

Famitsu ha pubblicato le classiche di vendita del mercato giapponese della scorsa settimana, mettendo in evidenza un vero e proprio dominio di3 HD-2D.Come riportato da Gamingbolt,3 HD-2Dha mantenuto agilmente la vetta in versione, seguito da Super Mario Party Jambore. Il terzo ed ultimo gradino del podio ha visto invece ildi Square Enix in versione PS5.Leggiamo qui sotto la top 10 dei giochi più venditi la scorsa settimana in Giappone:NSWIII HD-2D(Square Enix, 11/14/24) – 70,993 (712,188)NSW Super Mario Party Jamboree (, 10/17/24) – 34,014 (476,607)PS5III HD-2D(Square Enix, 11/14/24) – 20,369 (200,944)NSW Mario & Luigi: Brothership (, 11/07/24) – 9,920 (88,529)NSW Disney Music Parade: Encore (Imagineer, 11/21/24) – 9,260 (New)NSW Mario Kart 8 Deluxe (, 04/28/17) – 9,001 (6,064,932)NSW STRAY (Happinet, 11/21/24) – 7,779 (New)NSW Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 7,482 (1,161,525)NSW Marvel vs.