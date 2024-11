Ultimouomo.com - Dov’è finito il talento di Mbappé?

Leggi su Ultimouomo.com

Se ieri non aveste visto la partita, e vi foste informati su Liverpool-Real Madrid solo scrollando sui social, o controllando l’home page del vostro quotidiano sportivo di riferimento, potreste pensare cheabbia passato una brutta serata principalmente per un rigore sbagliato al 70' di una partita che la squadra di Ancelotti stava perdendo per 1-0 e che haper perdere 2-0. La verità, però, è che la serata diè stata peggio, molto peggio di così.Non voglio sminuire l’importanza di un rigore sbagliato, un rigore per lo più calciato molto male, “a mezza altezza” esattamente come tutti dicono di non fare. Un rigore che, quando è stato guadagnato da Lucas Vazquez, esattamente il tipo di persona che è abituato a dare il la alle inspiegabili rimonte del Real Madrid, ci ha subito dato l’impressione che la squadra di Ancelotti ne stava per fare un’altra, di rimonta inspiegabile.