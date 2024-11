Gaeta.it - Convegno sulla violenza di genere: esperti e autorità si confrontano su cultura e autodifesa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 27 Novembre, l’Istituto Superiore Livia Bottardi ha aperto le porte a un importantepubblico incentrato sul tema “Lasulle donne: riconoscerla per intervenire e costruire una nuovadel rispetto”. Questo evento è parte integrante della terza edizione del progetto nazionale “Move run walk against bullying”, sottolineando l’impegno verso la prevenzione e l’educazione in materia di rispetto e dignità.Un incontro di riferimento per la comunitàIlha visto una partecipazione attiva didel settore, i quali hanno portato il loro contributo su un tema di grande attualità e rilevanza. A dare il benvenuto sono stati Carmelo Mandalari, segretario generale del Gruppo Sociale Flames Gold; la Prof.ssa Monica Russo, referente per il bullismo e cyberbullismo; la Dott.