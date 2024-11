Tutto.tv - Compleanno Lorenzo Spolverato al GF, Shaila lo spiazza: lacrime e confessioni

Leggi su Tutto.tv

La storia d’amore traGatta eprosegue a gonfie vele. Il Grande Fratello, però, per rendere il clima un po’ più frizzante ha deciso di separare i due ragazzi, proprio in concomitanza deldi. I concorrenti del GF, infatti, hanno organizzato una piccola festicciola per celebrare il lieto evento a cui, purtroppo, non ha potuto prendere parte la sua fidanzata. Quest’ultima, però, ha deciso comunque di fare in modo che venisse recapitata una sorpresa al coinquilino. Ecco cosa è successo e come ha reagito lui. Il regalo diGatta per ildista trascorrendo all’interno della casa del Grande Fratello il suo. Il lieto evento, però, è oscurato dal fatto che il giovane non può trascorrere questo giorno speciale in compagnia diGatta, questo perché il GF ha deciso di separarli.