CANALE 5: AAA CERCASI CONDUTTRICE PER L'ISOLA DEI FAMOSI 2025. E TU CHI VORRESTI?

Sembra incredibile, ma il reality più compianto della storia della TV italiana, La Talpa, richiesto a gran voce per ben 16 anni, è stato archiviato in fretta e furia a causa degli ascolti insoddisfacenti.A cura di SabatoLe ultime 3 puntate de La Talpa, delle 6 previste inizialmente, sono state accorpate in una lunga (e mal-montata) quarta e ultima puntata, pur di porre fine all’agonia del reality, partito male (2,25 milioni di telespettatori e il 14% di share alla premiere) e proseguito peggio (1,91 milioni e 12,5% la seconda puntata; 1,57 milioni e 10,6% la terza). Nemmeno la puntata finale è riuscita a “salvare il salvabile”: solo 1,6 milioni di persone (12,8%) hanno voluto scoprire l’identità della Talpa.LA TALPA E I MOTIVI DEL FLOPIl fallimento è probabilmente da ricondurre alle aspettative disattese: il pubblico chiedeva il ritorno dello storico reality di Paola Perego, quello in diretta, con lo studio e le prove estreme ambientate in una location esotica, ma ha trovato un reality-factual, registrato e senza studio, con una giovaneinviata in loco (un borgo del centro Italia) a commentare lungamente prove e vicende già avvenute, montate e confezionate in clip.