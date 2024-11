Superguidatv.it - Ballando con le stelle 2024, Angelo Madonia allontanato: “Accetto di fare un passo indietro”

Desta clamore mediatico l’allontanamento didal cast dicon le, come la conseguente sostituzione del ballerino professionista con Samuel Peron. E, in vista della prima puntata che lo anticipa “grande assente” al dancing show, il maestro di danza torna a parlare di sé, rompendo il silenzio mediatico.: la verità-social del professionista uscente dicon leÉ unintimista, il mittente del messaggio – tra i trend di discussione virali via social – dopo il suo allontanamento dacon le. “Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa – esordisce il ballerino ed ex partner di ballo in TV di Federica Pellegrini, nel messaggio postato via Instagram-.