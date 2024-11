Movieplayer.it - Anna Magnani: la vita dell'attrice raccontata in un film diretto da Alessio Cremonini

e Oliviasaranno gli autorio script del, che porterà sul grande schermo ladi. Indiana Production ha annunciato la produzione di, un nuovoche racconterà ladi, l'icona del cinema italiano. A scrivere la sceneggiatura saranno, impegnato anche dietro la macchina da presa come regista, in collaborazione con Olivia. Cosa racconteràLa casa di produzione ha anticipato che ilsusarà un "viaggio nel tempo senza nostalgie" e racconterà cosa significa essere un'e un'artista moderna. La star del cinema italiano, infatti, era "antidiva, sovversiva, autonoma, dissacrante. Vicina al pubblico, sempre. La primache ha deciso di non essere irraggiungibile ma .