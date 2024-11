Romadailynews.it - Acli Terra lancia la campagna “Diritti in Cucina”. Ecco i mestieri da riconoscere come usuranti

Leggi su Romadailynews.it

presenta “in” una importanteper ottenere il riconoscimento dei lavori ine in sala. Si vuole infatti tutelare la salute e la sicurezza di migliaia di lavoratori impegnati in ritmi frenetici e un elevato rischio di infortuni.“È inaccettabile che le maestranze die il personale di sala non siano considerati tra i lavoratori– dichiara Nicola Tavoletta, Presidente nazionale di– perché questi lavoratori svolgono un lavoro fondamentale per l’agroalimentare italiano, ma devono fare i conti con turni, ambienti di lavoro stressanti e un elevato rischio per la salute”.Sono molteplici le ragioni di questa richiesta:Condizioni lavorative estenuanti: Ore di lavoro prolungate, posizioni lavorative faticose, esposizione a temperature elevate e a sostanze irritanti.