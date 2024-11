Zonawrestling.net - WWE: Molteplici idee proposte per il coinvolgimento di Big E nella celebrazione del 10° anniversario dei New Day

I fan della WWE potrebbero essere in procinto di vivere una sorpresa emozionante, poiché si specula sul possibile ritorno di Big E in TV per celebrare il 10°dei New Day. Lo storico trio formato da Kofi Kingston, Xavier Woods e Big E, sarà onorato durante l’episodio di Monday Night Raw del 2 dicembre, e secondo quanto dichiarato da WrestleVotes su X, la WWE avrebbe preso in considerazione diverseper ildi Big E:“Tra le varie speculazioni, ci è stato riferito che sono state presentateper un’apparizione di Big E questo lunedì a RAW per celebrare il 10°dei New Day. Vedremo cosa ha in serbo la WWE per il gruppo nel suo complesso mentre ci avviciniamo a lunedì.”Amidst the speculation, we’re told multiple ideas have been presented for a Big E appearance this Monday on RAW to celebrate the 10-year anniversary of The New Day.