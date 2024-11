Lapresse.it - Wikileaks, due deputati Usa chiedono a Biden di graziare Assange

Il presidente degli Stati Uniti Joesta ricevendo pressioni da due membri del Congresso degli Stati Uniti perJulian. James McGovern, un democratico progressista del Massachusetts, e Thomas Massie, un repubblicano del Kentucky, hanno scritto al presidente all’inizio di novembre dicendosi “profondamente preoccupati che l’accordo di patteggiamento del fondatore dipossa creare un precedente per perseguire giornalisti e informatori per reati di spionaggio”, con la richiesta bipartisan dil’editore australiano. Lo rivela il Guardian. Insieme hanno esortatoa “inviare un messaggio chiaro: il governo degli Stati Uniti sotto la sua guida non prenderà di mira né indagherà su giornalisti e organi di informazione semplicemente per aver fatto il loro lavoro”.