Napolipiu.com - “Voglio lui è un predestinato” la richiesta di Conte a Manna: Trapela un particolare”

Leggi su Napolipiu.com

Gli azzurri pianificano il futuro dell’attacco: piace il talento del Parma, contatti per il giovane dello Spezia. Le novità sul mercato. Il Napoli è già proiettato al mercato di gennaio, con il club azzurro che sta definendo le strategie per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Antonioe il direttore sportivo Giovanniavrebbero già individuato gli obiettivi principali per il reparto offensivo.Il portale specializzato rivela un possibile rinnovamento dell’attacco: “Raspadori e Simeone non hanno convinto del tuttoin questa prima parte della stagione e potrebbero salutare a giugno, ecco perché nel reparto offensivo potrebbero arrivare delle novità interessanti e di prospettiva”.Tra i nomi in cima alla lista c’è Ange-Yoan Bonny del Parma. “Il tecnico salentino è rimasto stregato dalla prestazione offerta dall’attaccante francese nel recente incontro del Maradona”, riporta la fonte, “Piace, molto, perché ha caratteristiche alla Lukaku e grandi margini di miglioramento”.