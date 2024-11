Lanazione.it - Virus sinciziale: già oltre 10mila neonati immunizzati in Toscana in poco più di un mese

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 novembre 2024 – Sicuramente un ottimo inizio. Inpiù di undall’avvio della campagna, in10.400hanno già ricevuto gratuitamente gli anticorpi monoclonali contro ilrespiratorio. “Siamo una delle prime regioni in Italia a dare avvio a questa campagna di immunizzazione. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti che la sanità pubblica non debba lasciare indietro nessuno e perché prevenire fa bene anche alla sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso”, commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani. “Stiamo seguendo attentamente gli sviluppi – prosegue l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini –. Chiaramente ilsta circolando anche quest’anno, ma a differenza di novembre del 2023 quando, appena iniziata la stagione, avevamo già avuto decine di casi gravi tra i più piccoli proprio a causa delle bronchioliti darespiratorio, sono solo due al momento i piccoli presi in carico dal nostro sistema sanitario e che stanno ricevendo tutte le cure necessarie per guarire.