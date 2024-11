Ilrestodelcarlino.it - Ucciso a coltellate a Venezia: regolamento di conti finisce nel sangue

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 27 novembre 2024 – Lo hanno atteso in strada per undie poi lo hannomentre si trova in compagnia del fratello, che è rimasto soltanto lievemente ferito. E’ accaduto a Marghera e a perdere la vita è stato Van Koxha, un 40enne di Porto Sant’Elpidio di origini albanesi. L’omicidio si è consumato poco dopo le 22 dell’altro ieri sera, dopo un’aggressione avvenuta in un parchetto a ridosso di via Rizzardi a Marghera, una delle municipalità di. La vittima ha perso la vita dopo essere stata accoltellata in strada al culmine di una lite: fatali le profonde ferite provocate da un’arma da taglio, presumibilmente una lama di diversi centimetri. Nel corso dello scontro è rimasto ferito anche il fratello, che è stato trasportato in ospedale, ma non corre pericolo di vita.