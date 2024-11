Justcalcio.com - TS – via dal club dopo soli 20 giorni

2024-11-27 11:40:46 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS:Brutte notizie per la Roma. La breve esperienza di Tim Coates come psicologo delgiallorosso si è conclusa. Arrivato all’inizio di novembre su indicazione dell’Head of Performance Mark Sertori, il medico è stato visto per la prima volta al fianco della squadra il 10 novembre, quando ha assistito dalla panchina giallorossa alla sconfitta per 3-2 contro il Bologna. Tuttavia,un periodo di prova, la società ha deciso di non formalizzare il contratto fino al 2026 che era stato predisposto.Tim Coates via dalla Roma20Coates era stato assunto per dare una svolta alla Roma in difficoltà sotto la guida di Ivan Juric. Tuttavia, lo psicologo inglese è stato lasciato andare a20dalla sua nuova avventura in Italia.