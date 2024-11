Ilfattoquotidiano.it - Trump nomina il generale Keith Kellogg inviato speciale per la Russia e l’Ucraina: “Insieme renderemo il mondo sicuro”

Sarà il80ennel’assistente del nuovo presidente Usa eper la. Lo annuncia lo stesso Donaldsul suo social Truth: “ildi nuovo“, ha detto il neoeletto presidente americano.Durante la prima amministrazioneè stato consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ad interim, dopo che Michael Flynn fu costretto a dimettersi perché travolto dalgate. Alla finenominò consigliere per la sicurezza Nazionale, H.R. McMaster e nell’aprile del 2018divenne consigliere per la sicurezza nazionale del vice presidente Mike Pence. Nel postricorda che l’80ennedell’esercito “è stato con me sin dall’inizio,assicureremo la pace attraverso la forza, el’America e ildi nuovo sicuri”.