Traffico Roma del 27-11-2024 ore 11 | 30

Luceverdeben trovati dalla redazione sull’autosole un km di coda tra l’uscita persud e il bivio per laL’Aquila in direzione Firenze per lavori di ripristino della sede stradale Dopo un incidente breve rallentamenti sul grande raccordo anulare per lavori all’altezza dello svincolo per laL’Aquila sia in carreggiata interna che su quella esterna sull’Aurelia code a tratti partire della Stazione Aurelia verso il centro città la causa oltre alintenso l’afflusso all’hotel Ergife per un concorso pubblico lavori di potatura alberi in viale di castelporziano via Wolf Ferrari e via Canazei dalle 15:51 fino al 29 novembre per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità