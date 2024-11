Terzotemponapoli.com - Torino-Napoli, arbitrerà Fabbri di Ravenna

ormai è alle porte. Il match si giocherà Domenica alle 15.00 allo Stadio Olimpico Grande. Da poco è nota la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. Il dettaglio ormai è importante date le polemiche successive ad Inter –prima ed a– Roma poi che hanno visto protagonisti prima Conte, poi Ranieri. L’allenatore delsi era lamentato per la mancata revisione del rigore assegnato all’Inter nel match di San Siro. Ranieri per degli interventi non ortodossi di Lukaku e non sanzionati durante– Roma.Michaeldella sezione didirigerà; i suoi assistenti saranno Bresmes e Dei Giudici, Feliciani quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato ad Marini. Direzione di gara numero 139 per Michaelin Serie A, la sesta in questo campionato.