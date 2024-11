Ilfattoquotidiano.it - Tamberi: “Non amo quello che faccio, meglio il basket del salto in alto. Mio padre? Il fallimento più grande, per un motivo”

“Non avere un rapporto con mioè ilpiùdella mia vita“. Parole sincere quelle di Gianmarco, ospite di Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve. La medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha parlato del tormentato rapporto con il, del difficile momento vissuto a Parigi la scorsa estate e della passione per il.“I punti bassi nel nostro rapporto sono stati veramente tanti e questo è ilper cui una relazione si deteriora a tal punto che diventa complicato metterci delle pezze”, ha ammessoriguardo a colui che è stato suo allenatore fino a due anni fa, ovvero il. Ma in generale, il suo rapporto con i propri genitori non è mai stato idilliaco a causa delle severe regole che questi gli imponevano: “Un conto è imporsele, un conto è scegliere, un conto è qualcuno che sceglie per te.