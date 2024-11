Strangolata dopo l’ennesima lite | così sarebbe morta Luisella 82 anni per mano del marito 93enne

Leggi su Dayitalianews.com

Una giornata che i cittadini di Terracina, ma non solo, faticheranno a dimenticare, quella di ieri, nella ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’intervento dei Carabinieri e la scoperta del corpoTutto è iniziato intorno alle 8:30 del mattino, quando i Carabinieri sono intervenuti in via Giuseppe Di Vittorio. Qui, per ragioni ancora da chiarire, Otello De Castris, un uomo di 93, avrebbe ucciso la moglie, Luisa Trombetta, di 82.L’allarme è stato dato dalla figlia della coppia, che non vive con loro. I Carabinieri sono quindi arrivati nell’abitazione e hanno trovato Luisa Trombetta senza vita, distesa sul pavimento della stanza da letto, con graffi sul collo. Il personale specializzato del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Latina ha eseguito i rilievi tecnici, mentre il medico legale ha effettuato un sopralluogo per conto della Procura della Repubblica di Latina.