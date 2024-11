Sanità | bambini farfalla speranza da pelle geneticamente modificata

Leggi su Ildenaro.it

Un trapianto diche può guarire l’epidermolisi bollosa distrofica recessiva, la forma più invalidante di questa malattia rara, una condizione conosciuta come quella dei «». All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è iniziata la selezione dei pazienti da coinvolgere nello studio preclinico per lo sviluppo della terapia genetica per questa patologia. L’epidermolisi bollosa è una malattia che condiziona profondamente la vita dei pazienti, ma la ricerca sta aprendo nuove strade di cura, spiega la dottoressa May El Hachem responsabile della dermatologia dell’Ospedale. Le Epidermolisi Bollose (EB) sono un gruppo di malattie genetiche della cute (genodermatosi) rare, caratterizzate da una estrema fragilità dellae delle mucose, con formazione di bolle in seguito anche a traumi di piccola entità (microtraumi).