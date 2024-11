Gaeta.it - Riconoscere e affrontare l’ipertensione arteriosa polmonare: un’iniziativa di sensibilizzazione importante

Facebook WhatsAppTwitter Oggi si è tenuto un evento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica sul, una malattia che colpisce circa 50-60 persone ogni milione di abitanti. I medici, i pazienti e le associazioni che si occupano di questa patologia rara si sono riuniti per lanciare una campagna di informazione con l’obiettivo di aumentare la conoscenza su questa condizione complessa e potenzialmente letale, che può interessare persone di tutte le età.Comprendereè una condizione in cui le arterie che portano il sangue ai polmoni si restringono. Questo restringimento crea una pressione eccessiva nel sistema circolatorio, il che può portare a gravi problemi cardiaci. Nonostante la malattia possa essere riscontrata in individui di qualsiasi età, tra i 30 e i 60 anni è il gruppo più colpito.