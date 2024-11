Lanazione.it - Restyling del Franchi, vertice in prefettura. Il Comune: “Criticità”. Si riapre la pista Empoli

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 novembre 2024 – Uno stadio stretto come un mocassino nuovo su un piede gonfio. Il’dimezzato’ dai cantieri delmostra ora – alla vigilia della sfida-madre di questo sorprendente autunno a tinte viola con la squadra nei quartieri più chic della classifica e una città, comprensibilmente, impazzita – tutti i limiti di una capienza di appena 24.786 posti, quindicimila in meno dell’impianto a pieno regime. Biglietti polverizzati per la sfida con i nerazzurri e una domanda che torna a tormentare tutti, dalla società stessa a Palazzo Vecchio: come accelerare i lavori di ristrutturazione dell’impianti di Nervi la cui consegna chiavi in mano, ad oggi, è prevista non prima del 2029 ma senza che nessuno abbia mai visto il cronoprogramma? Così la sindaca Sara Funaro ha scritto alla prefetta Francesca Ferrandina per chiedere, “attestate le” dei cantieri al, di sedersi nuovamente tutti intorno a un tavolo come nel gennaio scorso.