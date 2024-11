Previdenza; Cnpr risultato assestato 2024 pari a + 10070 milioni Nel 2025 utile lordo 10724 milioni

Liberoquotidiano.it - Previdenza; Cnpr, risultato assestato 2024 pari a + 100,70 milioni. Nel 2025 utile lordo 107,24 milioni

L'assemblea dei delegati della Cassa didei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, ha approvato l'assestamento del preventivoe il bilancio di previsione per l'anno, quasi all'unanimità. Ilè influenzato da una buona ripresa dei rendimenti del patrimonio mobiliare e da un buon incremento della contribuzione da parte degli iscritti; la ripresa delle quotazioni dei mercati è frutto del contenimento della volatilità per la maggior parte dell'anno, fatta eccezione per la prima decade di agosto, e della contrazione della politica monetaria restrittiva delle banche centrali che hanno iniziato la fase di riduzione dei tassi. Sul fronte contributivo il rialzo dei redditi e dei volumi d'affari degli iscritti ha consentito una crescita apprezzabile, rispetto alla previsione iniziale, del gettito della contribuzione soggettiva ed integrativa.