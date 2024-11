Lanazione.it - Prestiti per finanziare trattamenti estetici, il caso “Body Care”: decine di clienti truffate

Firenze, 27 novembre 2024 –super. Che poi si sono rivelati una truffa, lasciando a carico delle signore che ambivano a mantenersi in forma debiti su debiti anziché massaggi e cure di bellezza. E’ arrivato il primo verdetto per il“, il centro estetico di via Santa Caterina d’Alessandria condella Firenze bene che, quando ha chiuso, ha lasciato a bocca asciutta diverse affezionate: la titolare dell’attività, L.B., 67 anni, ha patteggiato dinanzi al gup Anna Liguori una pena di due anni e due mesi. Le venivano contestati i reati di truffa e insolvenza fraudolenta, nonché la bancarotta della società che gestiva il centro estetico. Il medesimo gup ha invece disposto il rinvio a giudizio di altre due imputati, dipendenti del centro.