Mostra di presepi e diorami. La Natività è un’opera unica

A Lecco si respira già aria di Natale. Dopo l’accensione delle luminarie in centro e l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, ecco ladi, allestita dagli appassionati dell’Associazione italiana amici delo di Lecco in collaborazione con i curatori del Simul, il Sistema museale lecchese, perché saranno esposte opere d’arte artigianali uniche al modo. La, alla 13ª edizione, troverà spazio al primo piano della Torre Viscontea, in piazza XX Settembre, con una trentina di pezzi, a partire da domenica primo dicembre e fino a domenica 12 gennaio. In una sala al piano terra saranno inoltre posizionatiad altezza di bambino, per permettere anche ai più piccoli di ammirare facilmente i dettagli delle opere. "Un appuntamento molto amato dai lecchesi e apprezzato da visitatori e turisti che sempre più numerosi popolano la nostra città, specialmente nel periodo natalizio – spiega Simona Piazza, assessore alla Cultura –.