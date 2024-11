Ilrestodelcarlino.it - Michael Gambella morto in moto sulla Flaminia: urtato da un’auto e travolto da un furgone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 27 novembre 2024 – Un’altra tragedia sulle strade della provincia di Ancona. Erano le 13 di ieri quando tra Collemarino e Torrette ha perso la vita, anconetano di 26 anni. Stava viaggiando in sella alla sua, in direzione del capoluogo, quando dinanzi a sé si è trovato una Kia condotta da una donna. La stessa, secondo le prime sommarie ricostruzioni, sembra stesse svoltando proprioNazionale, dal varco tra il Centro di riabilitazione Villa Adria-Santo Stefano e la stazione di rifornimento Eni, e verso destra, stessa direzione del senso di marcia del centauro. Ma non si escluderebbe alcuna ipotesi al momento. Quel che è certo, purtroppo, è che l’impatto tra lae la vettura si è rivelato decisivo per il ragazzo, sbalzato rovinosamente sull’asfalto fino a terminare al centro della carreggiata, proprio nel fatale momento in cui stava sopraggiungendo – in direzione Falconara – undella Tim.