Medicina addio a test di ingresso e numero chiuso | via libera al Senato Bernini | Stop al turismo universitario

Con 87 voti favorevoli, 40 contrari e 18 astensioni, ilha dato il primo viaal disegno di legge che modifica l’accesso ai corsi di laurea ine chirurgia. La riforma, ora attesa alla Camera per l’approvazione definitiva, punta a rivoluzionare il sistema di selezione, abolendo id’attualmente in vigore. La proposta – composta da tre articoli – prevede una delega al governo, che avrà un anno di tempo dall’entrata in vigore della legge per emanare i decreti legislativi necessari a riformare le modalità di accesso non solo per, ma anche per odontoiatria, protesi dentaria eveterinaria. «Oggi segniamo una svolta attesa da tantissimi studenti e da tantissime famiglie. Aboliamo i quiz per l’accesso ae apriamo ilin modo sostenibile e programmato», ha dichiarato la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria, al termine della votazione.