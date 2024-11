Oasport.it - LIVE Aston Villa-Juventus 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: tentativo di Conceicao!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Si scalda Fagioli per la.52?che prova ad alzare il baricentro.50? Bailey su punizione manda alto il pallone.48? Ci provaancora Martinez pronto alla parata.46? Inizia il secondo tempo!21.48 Lain piena emergenza affronta l’, qualche sporadica azione dirende viva la squadra bianconera. Si segnala la traversa nel finale di Digne su punizione.A tra poco per il secondo tempo!47? Finisce il primo tempo,0-0.45? Traversa di Digne su punizione.43? Poche opportunità per Koopmeienrs in questo primo tempo.41? Sinistro diche impegna Martinez.39? Weah con il destro sfiora l’incrocio dei pali.37? Miracolo straordinario di Di Gregorio su Watkins.35? Partita che viaggia su ritmi estremamente lenti.