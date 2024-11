Amica.it - L’eleganza senza tempo degli stivali da cavallerizza quest’inverno non conosce confini

Quale momento migliore dell’anno può esserci se non l’arrivo dell’inverno per riscoprire il fascinoda? Queste calzature dalcreate per l’equitazione sono infatti diventate un grande classico anche fuori dai maneggi. Arrivando in città a completare gli outfit da giorno più chic. Ma la vera novità sta nel fatto che ora gliin stile equestre possono essere indossati anche di sera, con abiti eleganti e sensuali, come hanno decretato le passerelle più prestigiose dell’autunno inverno 2024/25.Il trucco sta nello scegliere il modello giusto. Ovvero dal design essenziale e magari arricchiti da qualche piccola fibbia metallica che li renda ancora più appealing.