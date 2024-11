Legambiente denuncia | Degrado alla spiaggia di Norsi all’Isola d’Elba

Leggi su Corrieretoscano.it

ISOLA: “di: “sulladi, nel Comune di Capoliveri nella quale si vedono rifiuti, attrezzature, cassonetti abbandonati che la prossima mareggiata si porterà via.Nel parcheggio vicino un’auto che da settimane è lì, con il muso nella vegetazione.Vecchie attrezzature e rifiuti occupano e danneggiano la vegetazione costiera, ilsparge plastiche e microplastiche ovunque.E’ la situazione di molte spiagge elbane che, diventate qualcosa di artificiale che si ripulisce e si ‘apparecchia’ l’estate e si abbandona in autunno, lasciandole ale all’incuria che provocano problemi ambientali.E’ una situazione da rimettere in ordine subito e da inserire nelle prossima gare per le concessioni balneari che devono prevedere anche una cura invernale perché le nostre spiagge siano pulite e belle come si meritano.