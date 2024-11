Lazio-Ludogorets Baroni | Grande occasione per noi serve la prestazione

Leggi su Sportface.it

“La possibilità che una mia squadra possa sottovalutare una partita non esiste. Perché dovremmo farlo? Giochiamo in Europa League ed è la partita più importante di tutte quelle che abbiamo giocato. Possiamo farlo in casa, davanti ai nostri tifosi, contro una squadra di tutto rispetto. Noi dobbiamo passare da una grandissima; lo possiamo e lo dobbiamo fare”. Queste le parole dell’allenatore della, Marco, alla vigilia della sfida di Europa League, contro il. “Domani è unaper noi, la partita ci può avvicinare a un risultato importante – prosegue il tecnico biancoceleste -. Ci occorre una grandissima, la squadra che affrontiamo è tosta. Dobbiamo rimanere concentrati”, conclude: “per noi,la” SportFace.