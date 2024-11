Biccy.it - Laura Pausini interrompe il concerto perché due donne litigano: “Chiedetevi scusa!”

Leggi su Biccy.it

Il video è virale da giorni e risale allo scorso 19 novembre, ma a me – purtroppo – è apparso su TikTok solo ora. Si tratta di un video estratto dalcheha tenuto al PalaLottomatica di Roma una decina di giorni fa quando è stata costretta are ilduesottopalco stavano litigando fra loro., mentre stava cantando Vivimi, ha interrotto l’esibizione e si è avvicinata alla prima fila sottopalco dopo aver visto duelitigare. “Stop, cosa c’è? Qualcosa che non va?” – ha chiesto la cantante rivolgendosi a una delle due– “Con chi stai litigando? Non litigate per favore. Come vi chiamate? Beatrice e Giulia datevi la mano,a vicenda, per favore“. Successivamente si è rivolta a una ragazzina che era lì accanto alle due.