Il figlio di 6 anni ha un tumore ma l’Inps non le rinnova il congedo | La burocrazia ci aiuti

Ilche ora ha 6da quasi un anno e mezzo lotta contro un: «Eravamo in ospedale per un dolore alla gamba e ci diedero la peggiore delle notizie: aveva un neuroblastoma al quarto stadio con metastasi ovunque». Alice Manconi ha seguito il piccolo in tutte le sue dolorose e quanto mai necessarie tappe di cura: «Sei cicli di chemio, un intervento chirurgico, una raccolta di cellule staminali, due autotrapianti di midollo, dodici radioterapie, con sei mesi di immunoterapia davanti». Il bambino non può andare a scuola perché è immunodepresso e la madre lo assiste con unstraordinario da lavoro. Ma il permesso è scaduto a ottobre come il certificato di disabilità del. Da settimane aspetta risposte dale la loro vita rimane appesa alla.La denuncia«Attendiamo per il rinnovo.