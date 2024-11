Gamberorosso.it - I migliori ristoranti d'Italia secondo L'Espresso

Anche quest'anno L'chiude la stagione delle guide gastronomiche, con la presentazione di fine novembre dei suoimille, selezione che caratterizza dallo scorso anno la guida firmata da Andrea Grignaffini (quarto direttore della guidadopo Federico Umberto d’Amato, Edoardo Raspelli e Enzo Vizzari). Una selezione nata per «offrire un panorama il quanto piu? esaustivo delle eccellenzene, al fine di guidare il lettore nella scoperta di antiche e nuove realta? ristorative», con una settantina di new entry, insegne di giovani chef che stanno scalando la graduatoria posizionandosi nella parte alta della classifica che – ricordiamolo – prevede sia una scansione per simboli (Cappelli, da uno a cinque) che una valutazione espressa in ventesimi.Sul podio, a dire il vero, c'è qualche novità: il quartetto di testa, con un punteggio di 19,5 su 20, è quello che vede Le Calandre di Massimiliano Alajmo, Osteria Francescana di Massimo Bottura, Piazza Duomo di Enrico Crippa, Reale di Niko Romito promossi tutti di mezzo punto rispetto allo scorso anno, rimane invece a 19 Uliassi di Mauro Uliassi, raggiunto da Cracco di Carlo Cracco, Duomo di Ciccio Sultano, Uliassi di Mauro Uliassi, L’Argine a Venco? di Antonia Klugman (da quest'anno entrata nel novero deiTre Forchette, massimo riconoscimento della guidad'del Gambero Rosso), unica donna a conquistare i Cinque Cappelli, massimo riconoscimento della guida.