Grande Fratello: torna il daytime dopo Amici

Quest’annonon riesce a ingranare. Passi avanti e passi indietro negli ascolti (l’ultimo ieri con il 13.9% di share) e un percorso non aiutato dagli sballottamenti di palinsesto.aver cancellato il raddoppio al sabato e ripristinato il lunedì come serata del galà settimanale, Mediaset prova a dare manforte al reality con una nuova striscia quotidiana.andrà in onda da domani alle 16:40e prima di My Home My Destiny prendendo il posto della striscia de La Talpa (anche questa aggiunta in corsa). La durata dunque sarà di poco meno di 10 minuti.L’obiettivo è dare visibilità al programma in una fascia peraltro storicamente occupata dal GF. Tutto serve però dubitiamo che i problemi possano risolversi così.ilDavide Maggio.