Etichette dei detersivi la guida per leggerle e capirle Dai simboli alle sigle cosa compriamo davvero

Non è affatto facile leggere e interpretare ledei prodotti per la pulizia della casa, in particolar modoe detergenti. Epperò è molto utile, sia per fare un acquisto consapevole, sia per tutelare noi e l’ambiente. Come riporta Altroconsumo, in media ogni settimana in casa utilizziamo una quindicina di prodotti chimici per pulire (ad esempio: lavastoviglie, brillantante, piatti a mano, lavatrice, ammorbidente, per delicati, anticalcare, vetri, sgrassatore, wc, bagno, pavimenti, forno, smacchiatore, sgorgatore). Come spiega l’associazione che tutela i consumatori, è importante scegliere bene questi prodotti, perché alcuni ingredienti possono provocare reazionergica cutanea, irritare le vie respiratorie, gli occhi o la pelle, o ancora possono essere nocivi se ingeriti o inalati.