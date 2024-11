Tvplay.it - Esonero su una super panchina di Serie A, arriva Igor Tudor

Leggi su Tvplay.it

C’è unainA fortemente traballante e il presidente sta pensando di andare a bussare alla porta diDopo l’esperienza di certo non fortunata con la Lazio, l’ex difensore della Juventus non vede l’ora di potersi mettere nuovamente alla prova. Come accaduto con il Verona potrebbe esserci un’altra piazza adatta alle sue caratteristiche.su unadiA,(TvPlay – ANSA) Il campionato diA è davvero molto strano in questa stagione, soprattutto per l’andamento di alcune squadre. Spesso è capitato di vedere alcune compagini partire alla grande e poi perdere colpi con il passare dei mesi. Il classico fuoco di paglia che poi non conferma le attese e le premesse della vigilia. Anche squadre blasonate si sono ritrovate invischiate nella lotta per non retrocedere dopo un avvio comunque promettente.