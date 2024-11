Lapresse.it - Egitto, naufragio yacht nel Mar Rosso: salvate altre 5 persone

Le forze navali egiziane hanno soccorso e salvato cinquee recuperato quattro corpi il giorno dopo che unoturistico con 44 passeggeri è affondato al largo della città costiera di Marsa Alam, sul Mar, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Il salvataggio porta il totale a 33 sopravvissuti, mentre sette rimangono dispersi.Sea Story, una nave da crociera utilizzata principalmente per attività marittime, aveva inviato un segnale di soccorso lunedì 25 novembre, dopo che una grande onda si era schiantata sulla barca, facendola capovolgere, secondo i resoconti dei sopravvissuti. Alcuni passeggeri erano all’interno delle cabine quando la barca si è ribaltata nel giro di pochi minuti. È stata ordinata un’operazione di salvataggio, ancora in corso, e 28sono state tratte in salvo dall’imbarcazione lunedì.