Secoloditalia.it - Effetto Libano, dopo il cessate il fuoco arriva l’annuncio di Hamas: pronti a una tregua a Gaza

A poche ore dalinin, entrato in vigore alle 3 del mattino ora italiana,apre a unain. Inililnella guerra tra Israele e il movimento islamista Hezbollah è giuntooltre un anno di scontri che hanno provocato migliaia di morti.ilindomino in Medio orienteLadovrebbe porre fine a una guerra che ha costretto allo sfollamento di decine di migliaia di persone in Israele e di altre centinaia di migliaia in. Pocol’inizio delil, attraverso il portavoce Avichay Adraee l’esercito israeliano ha invitato gli abitanti delmeridionale a non avvicinarsi alle posizioni militari e allo stesso modo l’esercito libanese ha chiesto alla popolazione locale “di aspettare prima di ritornare nei villaggi e nelle città in prima linea in attesa del ritiro israeliano” e che “sta adottando le misure necessarie per completare il suo dispiegamento nel sud”.