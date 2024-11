Lanazione.it - Cerimonie: un’area verde intitolata allo storico pisano Emilio Tolaini

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 27 novembre 2024 – Si svolgerà sabato 30 novembre alle 11, in Lungarno Simonelli, nell’areaadiacente agli Arsenali Medicei, la cerimonia di intitolazione di un luogo dedicato avenuto a mancare il 3 aprile 2012. Il programma della giornata prevede gli interventi del sindaco Michele Conti, dell’assessore alla toponomastica Gabriella Porcaro, di Francesca, figlia di, e Sandra Lischi, docente dell’Università di Pisa. L’intitolazione dell’area aè stata deliberata dalla Giunta Comunale in quanto “ritenuto a livello unanime il riconoscimento del suo lavoro e del suo pensiero. Già docente di Storia dell’Arte all’Accademia di Belle Arti di Firenze ha rappresentato uno dei più importanti studiosi della storia artistica, civile e urbanistica della città di Pisa, autore del celebre testo Forma Pisarum, ritenuto pietra miliare della storia pisana dall’antichità al XX secolo, indispensabile per capire la storia del territorio e dell’evoluzione urbanistica cittadina.